Росія вимагає видати американську візу для Лаврова

Російський посол у Вашингтоні звертатиметься до Держдепу США з вимогою забезпечити участь очільника МЗС РФ у Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Росія вимагає від США забезпечити безперешкодний доступ російської делегації до участі у Генасамблеї ООН, яка відбудеться в Нью-Йорку. Зокрема, американську візу проситимуть для міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, щодо якого запроваджено санкції, які забороняють йому в’їзд до країни.

Про це в середу, 17 серпня, повідомило російське агентство “Интерфакс” з посиланням на заяву російського посла у Вашингтоні Анатолія Антонова.

Російський дипломат поскаржився на те, що США створює складнощі з робочими поїздками російських урядовців.

“Посольство вже звернулося до Білого дому, Держдепартаменту з вимогою виконати зобов'язання країни, на території якої базується штаб-квартира ООН, і негайно видати візи міністру [закордонних справ] та всім членам російської делегації", - заявив Антонов.

Він додав, що в четвер, 18 серпня, буде наполягати на вирішенні цієї "проблеми" під час особистих відвідин Держдепу.

Нагадаємо, через війну РФ проти України США запровадили персональні санкції проти президента Росії Володимира Путіна та голови МЗС РФ Сергія Лаврова.

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