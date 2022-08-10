Що робити, якщо хочеться додому: прості поради

Якщо десь на краю світу вам захотілося додому, а у вашій країні досі війна, якщо всі етапи відторгнення і прийняття вже пройдено, то підготували прості поради для покращення стану.

Про це пише uaheals в Instagram.

Вари борщ.

Робіть те, що вам подобалось робити вдома або що нагадує ті безтурботні часи, коли над домом не літали ракети. Якорі, що наповнять і заспокоять — це світло серед темного океану суму.

Не звинувачуйте себе

Якщо радіо “Чому поїхали, а не залишилися” досі гуде в вашій голові - скажіть йому стоп і перемкніть хвилю. Годі! Запам’ятайте: під час війни будь-які прийняті рішення про власну безпеку, безпеку сім’ї, є правильними.

Дайте собі можливість прожити емоції

Спогади про дім, роботу, близьких, які залишись, або недільні ранки, які були у сімейній кав’ярні традиційними. Все це може викликати сум, тривогу, страх. Створіть нові спогади.

Реагуйте на потреби

З часом будуть з’являться нові потреби - реагуйте на них і дозвольте собі їх задовольнити наскільки це можливо. Ні, це не егоїзм. Коли хочеться додому і коли вже втомились хотіти, турбуватись про свої потреби - це не просто ок, це твій перехід на наступний рівень.

Нові ритуали та нові сенси

Знайдіть їх там, де ви є. Долучайтеся до волонтерства, якщо немає змоги працювати, гуртуйся з однодумцями. Спробуйте дослідити місце, в якому ви зараз перебуваєте, чи спробувати новий вид спорту, познайомитись з новими людьми, чи просто прочитати добру книга, яку давно хотілось прочитати. Якщо не допомагає - варіть борщ. Організуйте international evening, познайомтеся з сусідами, пригостіть їх борщем (підставте назву улюбленої української страви - ред.), спілкуйтеся, відповідайте на питання, розповідайте про те, що відбувається в Україні. Так ви допоможете собі розвіятись, а світу дізнатись правду.

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Коли вже борщ не допоміг і все решту теж - рекомендуємо звернутись до фахівця. Можна за місцем там, де ви знаходитеся або онлайн.

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