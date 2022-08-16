"У березні Росія була готова відвести війська до кордонів станом на 23 лютого", - Арестович

Коли влада РФ у березні 2022-го намагалася домовитися із Україною у Стамбулі, вона готова були виводити війська до кордонів 23 лютого.

Про це у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Вони про це говорили, як мінімум. Ми не просили ці переговори. А вони просили. Ще у березні. Зараз ми їх тим більше не просимо, а вони просять, і дуже сильно. Я суджу за непрямими даними. Є такий принцип "розвідка на себе". Із цього можна дуже багато встановити. І ось я дізнався, що вони були готові відводити війська", - сказав Арестович.

Нагадаємо, 7 серпня з портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшов другий караван з майже 170 тис. тонн агропродукції.

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