Бунт на кораблі: Медведєв публічно образив Путіна

Схоже, Дмитро Медведєв вирішив помститися Путіну за те, що той публічно знущався з нього.

Раніше телеграм-канал Generall SVR розповідав, що диктатор Путін має дуже специфічне почуття гумору. Так, відправивши заступника голови Ради Безпеки РФ Дмитра Медведєва головою координаційної делегації в ЛНР з формулюванням: "Хто може найкраще координувати алкоголіків та наркоманів, як не головний алкоголік Росії", Путін просто знущався над Дмитром Анатолійовичем.

Помста не забарилася. Сьогодні на цьому каналі з'явилася інша інформація, якщо вірити їй, то Дмитро Медведєв не посоромився публічно висловитися про Путіна.

У кремлівських колах активно обговорюють висловлювання Дмитра Медведєва про те, що "ніхто не помітив, як Путін став головним маргіналом країни", а форма подання та посил були чіткі та безапеляційні", — пишуть на каналі.

Путін та Медведєв / Фото: Associated Press

Раніше на цьому ж каналі вже з'являлася інформація про те, що Медведєв однією ногою в дурдомі і після невдалої спроби суїциду на тлі алкоголізму до нього приставили лікара психіатра. Навіть цікаво, як відреагує на інцидент Путін цього разу.

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