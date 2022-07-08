Астрологиня про долю Дмитра Медведєва: можливий суїцид

Він почав дозволяти собі висловлювання, які за силою агресії та людиноненависництва перевершують навіть промови кремлівського тирана, Володимира Путіна: він вважає, що вже за два роки "України не буде на політичній карті світу". Про те, що за людина Дмитро Медведєв і яка доля – згідно з гороскопом – на нього чекає, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

"Подвійне дно" особистості

Дмитро Медведєв народився 14 вересня 1965 року у Санкт-Петербурзі (тоді ще Ленінграді) о 18 годині 29 хвилин. Згідно з натальною картою, асцендент перебуває у знаку Водолія, Сонце – у знаку Діви, Місяць – у першому градусі знака Тельця, все це вказує на "подвійне дно" особистості заступника голови російської Ради безпеки. З одного боку, Місяць у Тельці вказує на миролюбну вдачу людини, з іншого — саме в цьому знаку вона може давати деяку емоційну "товстошкірість", відсутність моральної гнучкості, а іноді і жорсткості аж до жорстокості.

Сильний Меркурій у знаку Діви, як правило, дарує чудові аналітичні здібності та вміння помічати деталі, на які інші не звернули б увагу. Однак між Меркурієм і Сонцем у знаку Діви розташувалися владні та некеровані планети – Уран і Плутон, що може вказувати на безпринципність людини, а також "стрибки" у її поведінці, коли сьогодні вона тиха і доброзичлива, а завтра здається, ніби в неї чорт вселився.

"Маленький песик — до старості щеня"

У першому будинку гороскопа, який відповідає за маску, яку людина носить у суспільстві, та її таланти та здібності, знаходиться поєднання Сатурна з Хіроном. Сатурн дає людині невелике зростання і досить щуплу постать, що можна спостерігати насправді. Щодо Хірона, то він дарує своїм підопічним молодість і зовнішність людини поза віком, про таких зазвичай говорять "маленький песик — до старості щеня". Хірон також дає людині двоїстість натури – вміння приймати дві точки зору одночасно, що часто демонструє Дмитро Медведєв.

Дмитро Медведєв / Фото: Credits

Імовірність насильницької смерті

Особливу увагу варто приділити будинку екстремальних ситуацій, який ще називають домом смерті: у гороскопі Медведєва там є цікаве поєднання Марса з Нептуном. Воно говорить про велику ймовірність насильницької смерті – як від ран та зброї (так діє Марс), так і від отруєння та інтоксикацій (це вплив Нептуна).

Ймовірність суїциду

Не можна виключати і можливість суїциду, про першу спробу якого нещодавно повідомляли ЗМІ. Якщо вірити їм, того разу заступник голови російського Радбезу на ґрунті зловживання спиртними напоями написав масу прощальних передсмертних записок і збирався добровільно піти з життя, але його вчасно зупинили. Тим не менш, якщо виходити з гороскопа Медведєва, подібну спробу він може повторити, і цього разу – вдало. Про це свідчить проходження будинком смерті Медведєва Південного місячного вузла і напружений аспект Урана до Марса зі знака Тельця, який там розташований.

29 липня транзитний Марс з'єднається з транзитним Ураном та сформує напружений аспект у будинку смерті в натальній карті Медведєва. З'єднання Марса з Ураном є вибухонебезпечним для світу в цілому, в особистому гороскопі воно може стати причиною непередбачуваних ситуацій. У цей час Південний місячний вузол перебуватиме у руйнівному, чорномагічному – 19-му – градусі Скорпіона, тобто, інфернальні сили увійдуть в апофеоз. Дуже важливо відзначити, що Марс у гороскопі Медведєва розташований у 17-му градусі Скорпіона, що говорить про те, що людина протягом життя стикається з усім брудом та підлістю світу і пропускає деструктивну енергію через себе: недивно, якщо з'ясується, що висот у кар'єрі заступник голови російського Радбезу досяг шляхом гомосексуальних зв'язків.

Похмурий період життя забезпечений

Людина і сама може стати носієм деструктивних ідей, що ми й бачимо на прикладі Медведєва, який увійшов у раж і закликав стерти Україну з землі. Ще одне підтвердження того, що Медведєв – демонічна особистість, – це Чорний Місяць, що розташувався на його асценденті – саме вона призвела до падіння його особистості.

Можливо, другої спроби суїциду Медведєву вдасться уникнути і нинішній кризовий період він витримає, але, на жаль, для нього, перепочинок триватиме недовго. Від 2024 року Чорний Місяць, він же Ліліт, проходитиме Сонцем Медведєвим, вона висвітить усе погане, що людина зробила протягом дев'яти років, і змусить його платити за рахунками. До того ж за знаком Водолія, в якому розташований асцендент Медведєва, почне рухатись Плутон – похмурий період життя йому забезпечений.

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