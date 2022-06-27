Гороскоп кохання на липень 2022 року

Липень 2022 – період романтики, душевного хвилювання, які плавно переходять у глибокі почуття.

До 18 липня Венера, планета кохання, рухається Близнятами. Цими днями присутня атмосфера легкості та свята у питаннях особистого життя. Люди внутрішньо мотивовані на пошук партнера, до того ж, насмперед, є допитливість, бажання розмаїття та новизни в любовних стосунках.

Транзит Венери Близнятами (до 18 липня) посилює потребу в листуванні, спілкуванні, спільних прогулянках. Якщо ви хочете привернути увагу потенційного партнера – запросіть його поблукати тихими алеями парку та поговорити про насущні справи, поцікавтеся тим, що зараз важливо для нього.

Намагайтеся якнайчастіше і довше перебувати серед розумних, цікавих та ерудованих людей – там ви, з високою ймовірністю, зустрінете свого ідеального партнера. Звичайно, це можливо в тому разі, якщо ви здатні підтримати розмову навіть на ту тему, в якій ви зовсім не знаєте. Комунікація, інтелектуальний інтерес та рухливість – основа успіху в сфері кохання у перші дві декади липня 2022 року.

У третій декаді місяця ситуація змінюється кардинально – Венера входить у знак Рак. Це найдушевніший, сімейний знак зодіаку. Від 18 липня 2022 року багато людей стають неспокійними, вразливими, недовірливими. Дбайливо ставтеся до партнера — не провокуйте його на ревнощі! Бажання спрямовані всередину, люди прагнуть усамітнення, спілкування з рідними та близькими. Обставини та зовнішня атмосфера кличуть назад – додому, до будинку, до родини

Інтелект і спілкування більше не ключові питання, оскільки від 18 липня є бажання виховувати і ростити – себе та інших – у надійному оточенні, з коханими, рідними людьми. Значно менше інтриг, службових романів, любовних пригод та авантюр. У третій декаді липня складніше зав'язати нові стосунки, оскільки більшість людей схильні замикатися в собі, на минулих любовних зв'язках та наявних шлюбних взаєминах.

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ОВЕН

Ваші думки можуть звернутися до будинку, сім'ї, батьків та дітей. Ви відчуваєте ностальгію, згадуючи давні події вашого дитинства. У центрі уваги буде домашнє оточення. Напружений час на початку місяця – ревнощі та претензії з боку партнерів заважають ефективно виконувати свої соціальні зобов'язання. Друга та третя декади липня сприятливі для налагодження сімейних взаємин, а також позбавлення від почуття постійного повернення до минулого.

ТЕЛЕЦЬ

Виникає багато ситуацій, що пов'язують особисті потреби та матеріальні питання. Можливо, виникнуть певні обставини, за яких ви будете відповідальні не лише за себе, а й за свого романтичного партнера. У давніх взаєминах чи шлюбі все дуже непросто. Якщо ви хочете їх зберегти – будьте готові платити та вирішувати фінансові проблеми партнера. Настав час переоцінки цінностей у любовному зв'язку і, звичайно ж, себе як особистості!

БЛИЗНЯТА

Загалом ви спокійні за себе, але виникає багато ситуацій, що пов'язують особисті потреби та матеріальні питання. Можливо, виникнуть певні обставини, які вимагатимуть від вас високого ступеня організованості та відповідальності для того, щоб вирішити проблеми коханої людини. Для вас непростий період, але це не ваші складності! До кінця місяця ви почуватиметеся комфортно і зможете досягти бажаних результатів із більшості особистих питань!

РАК

Від 18 липня Венера повертається у ваш знак і загострює бажання поринути у сімейні справи, зайнятися особистим життям та з'ясувати усі спірні питання із дорогими вам людьми. Цілком можливо, що нагадають про себе чуттєво — емоційні зв'язки з минулого, з'являться колишні кохані. Липень – місяць дуже важливий для вас, але, найімовірніше, не буде відзначений радісними подіями. Але, принаймні – це період розв'язки кармічних вузлів та звільнення від сумнівів та похмурих думок.

ЛЕВ

Цікавий час – романтика надихає на грандіозні звершення! Ви будете задоволені результатами цього місяця, відкриєте для себе нові межі емоційних взаємин. Більшість суперечностей із коханою людиною залишаться в минулому. Можливо, ви вирішите змінити свій статус – якщо давні стосунки вичерпали себе, найімовірніше, буде поставлено крапку. Але цей крок, як би складно не було, відкриє перед вами нове життя та нове кохання.

ДІВА

Місяць пристрасних, інтенсивних любовних стосунків та несподіваних зустрічей. Результатом цього періоду стане потреба ухваювати доленосні рішення. Основне завдання зараз – усвідомити та зміцнити надійність вашого джерела захищеності та турботи. До кінця червня центром вашої уваги стає будинок, сімейне життя, чуттєві взаємини. Ваші думки можуть звернутися до минулого, ви можете відчути ностальгію, згадуючи давні романтичні взаємини.

ТЕРЕЗИ

Ви зможете привернути увагу бажаного партнера, важливої для вас людини, а також просунути свої інтереси завдяки взаємній симпатії. Ваш гармонійний душевний стан надихає інших людей до взаємних корисних дій та співпраці. Романтичні зв'язки сприяють залученню однодумців до роботи з творчими проєктами. Представники протилежної статі, напевно, будуть нааштовані на ту саму хвилю, що й ви.

СКОРПІОН

Особливо ефективних результатів можна досягти, якщо ваша увага та зусилля спрямовані на представників протилежної статі. Ситуації, які ви створите самі, будуть не менш приємними, ніж ті, в яких ви опинитеся випадково. Як стимул може зіграти корисну роль суперник (суперниця) або будь-яка людина з вашого оточення, що має шарм. У третій декаді червня, за певних зусиль, буде досягнуто гармонії в особистих відносинах.

СТРІЛЕЦЬ

Люди потягнуться до вас, як ви до них. Ви зможете досягти успіху у сфері особистих взаємин. Якщо ж ви випадково опинитеся в двозначній ситуації, вона закінчиться для вас щасливо. Цілком можливо, у середині місяця настане момент звільнення (або завершення) від давніх болісних емоційних зв'язків. Протягом місяця у центрі уваги буде домашнє оточення, але люди із зовнішнього оточення періодично порушуватимуть вашу внутрішню гармонію.

КОЗОРІГ

Через сумніви у партнері та своїх почуттях виникає гостра необхідність отримати пораду досвідченої людини. Рішення чи компроміс щодо подальших перспектив в особистому житті даються дуже непросто. Більшість проблем виникає через брак внутрішньої впевненості у правильності обраного шляху. Але, як не дивно, відповіді на найскладніші запитання будуть знайдені, якщо ви дослухаєтеся до думки шлюбного партнера або симпатичного представника протилежної статі.

ВОДОЛІЙ

Можливо, ви будете допомагати оточенню, часом, забуваючи про себе та свою родину. Якщо ви не залучені до чуттєвих стосунків, то, несподівано для себе можете виявити, що всі друзі та приятелі мають пару, ну а ви, все ще самотні. Липень 2022 – для вас період обнулення, завершення млявих та безперспективних взаємин. Друга половина місяця забезпечить необхідними обставинами, за яких ви зможете знайти відповіді на глибоко особисті питання.

РИБИ

Напружений період на початку липня — ви легко можете розлютитися, про що згодом пошкодуєте. Друга половина місяця – сприятливий час для сфери кохання, розмов про спільне майбутнє та з'ясування всіх спірних моментів із партнером. Це час, коли ви зможете встановити тісний контакт із коханою людиною та зрозуміти її потреби. Намагайтеся контролювати свої емоційні реакції, оскільки ви стаєте особливо чутливими до слів та інтонації, з якою їх вимовляє близька і дорога вам людина.

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