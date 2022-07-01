Ракетний обстріл Одещини: кількість жертв зросла до 18, серед них - 2 дітей (фото, відео)

Ракетний обстріл Одещини: кількість жертв зросла до 18, серед них - 2 дітей (фото, відео)

Ракетними ударами в Одеській області росіяни вбили 18 людей, серед них - двоє дітей.

Станом на 08:30 1 липня відомо про 18 загиблих внаслідок обстрілу ракетами Одеської області. Серед жертв - двоє дітей.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Одещина. Станом на 8:30 ранку: 18 людей загинуло, серед них 2 дитини. 30 – поранені", - поінформував він.

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по території Одещини. Одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, друга - в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі.

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