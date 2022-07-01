Росія вдарила з РСЗВ по Дніпропетровщині

Росія вдарила з РСЗВ по Дніпропетровщині

На місці обстрілу працюють фахівці з різних служб. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Російські окупанти в ніч проти 1 липня вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області з реактивної системи залпового вогню.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У результаті обстрілу, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав. На місці події працюють фахівці.

"В інших районах області на цю хвилину спокійно", - зазначив Резніченко.

Нагадаємо, росіяни за час війни випустили по Дніпропетровщині близько 400 ракет. Окупанти зруйнували 58 будівель та пошкодили понад 600 споруд і комунікацій.

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