Росія вдарила з РСЗВ по Дніпропетровщині

На місці обстрілу працюють фахівці з різних служб. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
Російські окупанти в ніч проти 1 липня вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області з реактивної системи залпового вогню.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
У результаті обстрілу, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав. На місці події працюють фахівці.
"В інших районах області на цю хвилину спокійно", - зазначив Резніченко.
Нагадаємо, росіяни за час війни випустили по Дніпропетровщині близько 400 ракет. Окупанти зруйнували 58 будівель та пошкодили понад 600 споруд і комунікацій.
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