Росіяни за час війни випустили по Дніпропетровщині близько 400 ракет - ДСНС

Росіяни за час війни випустили по Дніпропетровщині близько 400 ракет - ДСНС

Російські окупанти за час повномасштабної війни випустили по Дніпропетровщині близько 400 ракет.

Росіяни зруйнували 58 будівель та пошкодили понад 600 споруд і комунікацій.

Про це під час брифінгу повідомив представник ДСНС України у Дніпропетровській області Сергій Качан.

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Як стало відомо, окупанти своїми ворожими атаками пошкодили 616 споруд та комунікацій. Травмувалися внаслідок ракетних ударів 103 мешканця області - зокрема двоє дітей. 36 людей загинули.

“Усіх керівників магазинів, торговельних центрів та закладів харчування ДСНС зобов'язало розробити інструкції з евакуації для співробітників та відвідувачів, а також обладнати системи сповіщення. ДСНС також закликають мешканців області швидко реагувати на сигнали тривоги, спускатись до укриттів та перебувати там до їх завершення”, - акцентували в ДСНС області.

Нагадаємо, що російські окупанти закріплюються в районі Вуглегірської ТЕС.

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