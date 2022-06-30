Росіяни за час війни випустили по Дніпропетровщині близько 400 ракет - ДСНС

Російські окупанти за час повномасштабної війни випустили по Дніпропетровщині близько 400 ракет.
Росіяни зруйнували 58 будівель та пошкодили понад 600 споруд і комунікацій.
Про це під час брифінгу повідомив представник ДСНС України у Дніпропетровській області Сергій Качан.
Як стало відомо, окупанти своїми ворожими атаками пошкодили 616 споруд та комунікацій. Травмувалися внаслідок ракетних ударів 103 мешканця області - зокрема двоє дітей. 36 людей загинули.
“Усіх керівників магазинів, торговельних центрів та закладів харчування ДСНС зобов'язало розробити інструкції з евакуації для співробітників та відвідувачів, а також обладнати системи сповіщення. ДСНС також закликають мешканців області швидко реагувати на сигнали тривоги, спускатись до укриттів та перебувати там до їх завершення”, - акцентували в ДСНС області.
Нагадаємо, що російські окупанти закріплюються в районі Вуглегірської ТЕС.
Читайте також:
- Подоляк про звільнення Зміїного: "Щоб привчити Росію до "доброї волі", треба систематично її бити"
- З’явилася мапа бойових дій в Україні станом на 30 червня: ситуація на фронті
- Окупанти незаконно вивезли до Росії понад дві тисячі дітей – Верещук