Столтенберг про можливість постачання західних танків до України: Ми нічого не виключаємо

Завданням Альянсу наразі є допомога Україні у переході від старого озброєння радянської епохи до сучасного озброєння за стандартами НАТО.
В Альянсі нічого не виключають у питанні постачання озброєння до України, у тому числі, це може стосуватися танків країн Заходу.
Про це Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявив на брифінгу у Мадриді після завершення саміту за участі голів держав та урядів країн-членів Альянсу.
Зокрема, його запитали, чи підтримує він ідею передачі Україні бойових танків країнами Заходу.
”Ми підтримуємо ідею поставки великої кількості сучасного озброєння, у тому числі західного сучасного озброєння, багатьох різних типів обладнання. Ви бачили оголошення і були нові оголошення на цьому саміті”, - сказав Столтенберг.
”Насправді зараз завданням НАТО є допомога Україні у переході від старого озброєння радянської епохи до сучасного озброєння за стандартами НАТО. І звичайно, ми не маємо переліку обладнання, яке ми виключаємо або знімаємо з цього списку. Україна потребує різноманітного сучасного важкого обладнання, яке відповідає стандартам НАТО, і це повідомлення цього саміту”, - наголосив Столтенберг.
Нагадаємо, 30 червня в ОК "Південь" повідомили, що росіяни поспіхом залишили острів Зміїний.
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