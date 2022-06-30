Столтенберг про можливість постачання західних танків до України: Ми нічого не виключаємо

Столтенберг про можливість постачання західних танків до України: Ми нічого не виключаємо

Завданням Альянсу наразі є допомога Україні у переході від старого озброєння радянської епохи до сучасного озброєння за стандартами НАТО.

В Альянсі нічого не виключають у питанні постачання озброєння до України, у тому числі, це може стосуватися танків країн Заходу.

Про це Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявив на брифінгу у Мадриді після завершення саміту за участі голів держав та урядів країн-членів Альянсу.

Зокрема, його запитали, чи підтримує він ідею передачі Україні бойових танків країнами Заходу.

”Ми підтримуємо ідею поставки великої кількості сучасного озброєння, у тому числі західного сучасного озброєння, багатьох різних типів обладнання. Ви бачили оголошення і були нові оголошення на цьому саміті”, - сказав Столтенберг.

”Насправді зараз завданням НАТО є допомога Україні у переході від старого озброєння радянської епохи до сучасного озброєння за стандартами НАТО. І звичайно, ми не маємо переліку обладнання, яке ми виключаємо або знімаємо з цього списку. Україна потребує різноманітного сучасного важкого обладнання, яке відповідає стандартам НАТО, і це повідомлення цього саміту”, - наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, 30 червня в ОК "Південь" повідомили, що росіяни поспіхом залишили острів Зміїний.

Нове озброєння та паливо від Європи: Україна має отримати допомогу від країн НАТО

Читайте також: