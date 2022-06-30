З’явилася мапа бойових дій в Україні станом на 30 червня: ситуація на фронті

Британське Міноборони опублікувало свіжу мапу бойових дій в Україні станом на 30 червня. Українські військові проводять контрнаступ на двох напрямках.
На сході України тривають запеклі бойові дії.
Відповідну мапу оборонне відомство Великої Британії опублікувало в Мережі.
Так, захисники України успішно проводять контрнаступ на Херсонському напрямку. ЗСУ продовжують битися на сході держави та біля Харкова.
Водночас російські окупанти свої основні сили намагаються сконцентрувати на Донецькому і Луганському напрямках. Там загарбники завдають ударів на декількох напрямках – у районі Лисичанська, Ізюма та Бахмута.
The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 30, 2022
The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 June 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/ECplT1Izfh
#StandWithUkraine pic.twitter.com/CdA3h6DcVI
Нагадаємо, 30 червня в ОК "Південь" повідомили, що російські окупанти поспіхом залишили острів Зміїний.
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