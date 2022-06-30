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З’явилася мапа бойових дій в Україні станом на 30 червня: ситуація на фронті

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З’явилася мапа бойових дій в Україні станом на 30 червня: ситуація на фронті

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Британське Міноборони опублікувало свіжу мапу бойових дій в Україні станом на 30 червня. Українські військові проводять контрнаступ на двох напрямках.

На сході України тривають запеклі бойові дії.

Відповідну мапу оборонне відомство Великої Британії опублікувало в Мережі.

Так, захисники України успішно проводять контрнаступ на Херсонському напрямку. ЗСУ продовжують битися на сході держави та біля Харкова.

Водночас російські окупанти свої основні сили намагаються сконцентрувати на Донецькому і Луганському напрямках. Там загарбники завдають ударів на декількох напрямках – у районі Лисичанська, Ізюма та Бахмута.

Нагадаємо, 30 червня в ОК "Південь" повідомили, що російські окупанти поспіхом залишили острів Зміїний.

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