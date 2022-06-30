З’явилася мапа бойових дій в Україні станом на 30 червня: ситуація на фронті

З’явилася мапа бойових дій в Україні станом на 30 червня: ситуація на фронті

Британське Міноборони опублікувало свіжу мапу бойових дій в Україні станом на 30 червня. Українські військові проводять контрнаступ на двох напрямках.

На сході України тривають запеклі бойові дії.

Відповідну мапу оборонне відомство Великої Британії опублікувало в Мережі.

Так, захисники України успішно проводять контрнаступ на Херсонському напрямку. ЗСУ продовжують битися на сході держави та біля Харкова.

Водночас російські окупанти свої основні сили намагаються сконцентрувати на Донецькому і Луганському напрямках. Там загарбники завдають ударів на декількох напрямках – у районі Лисичанська, Ізюма та Бахмута.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/ECplT1Izfh



#StandWithUkraine pic.twitter.com/CdA3h6DcVI — Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 30, 2022

Нагадаємо, 30 червня в ОК "Південь" повідомили, що російські окупанти поспіхом залишили острів Зміїний.

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