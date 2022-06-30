Російське військове командування планує захопити не лише Донбас, але й веде наступ на північ від Харкова, намагаючись відновити втрачені позиції.

Як зазначають аналітики, це свідчить про наявність у РФ територіальних амбіцій за межами Луганської і Донецької областей.

Про це повідомляє Інститут дослідження війни (ISW).

"29 червня російські сили продовжили наступальні операції щодо відновлення контролю над населеними пунктами на північ від Харкова, що вказує на те, що Кремль, як і раніше, має територіальні амбіції за межами Донбасу", - йдеться у повідомленні.

Російські наступальні операції навколо Харкова витрачають обмежений бойовий потенціал Росії на вкрай обмежені вигоди, зауважили в ISW.

Раніше у Генштабі повідомили, що на Харківському напрямку ЗСУ придушили спробу ворожих штурмових дій в районі населеного пункту Дементіївка.

Окупанти відійшли, але завдали авіаційних ударів поблизу Прудянки та Верхнього Салтова.

Цілодобово нищать Сєвєродонецьк, Золоте, Лисичанськ, поразки в Тошківці! Сергій Гайдай в ТСН

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