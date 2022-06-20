Складна ситуація для нас, може бути битва за Харків - Арестович

Складна ситуація для нас, може бути битва за Харків - Арестович

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що цього тижня можливе погіршення ситуації на Харкіщині.

Російські окупаційні війська накопичили сили та можуть почати наступати у бік Харкова.

Про це Арестович розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним 18 червня.

"Процитую президента. Він сказав учора, що тиждень буде історичним. В основному він говорив це про голосування за ухвалення про передачу України статусу кандидата в ЄС, але попередив, що на Харків наступатимуть і навколо Сєвєродонецька буде велика битва. І ось це угрупування, яке на півдні Білгородської області, не виключено, що почне рухатися цього тижня, і буде спрямоване додатково у бік Харкова. Ми точно не знаємо, але виключати не можна, тому що вона досягла стадії операційної готовності", - заявив він.

Арестович зауважив, що ворог продовжує рухатися на півночі області і здійснює ракетні удари по Харкову.

"Противник сьогодні намагався рухатися умовно говорячи на Старий Салтів, туди на Дергачі, у загальному напрямку на північ, на Руську Лозову точніше, і б'є по Харкову протягом дня і вчора бив різними засобами. Тобто Харків це класичне прифронтове місто, по якому завдаються удари, гинуть люди. Тому ще раз закликаю харків'ян не манкувати сигналами повітряної тривоги і йти в укриття відразу, берегти дітей, а по-хорошому вивезти дітей звідти, бо боюся, це надовго", - сказав радник голови ОП.

Арестович підкреслив, що ворогу не вдасться захопити Харків, однак високий рівень небезпеки для цивільних зберігається.

"Сухопутні коридори, заходь, де хочеш, кордон поруч російський. Складна ситуація для нас. Тому президент і сказав, що можуть бути складнощі в районі Харкова для нас. Я впевнений, ще раз наголошу, що Харків їм не взяти, вони напевно навіть не намагатимуться особливо, але вогонь артилерія вестиме і це вкрай небезпечно для мирних жителів. Відповідно їм слід прислухатися до рекомендацій військової адміністрації", - зауважив він.

Нагадаємо, що на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу пошкодження отримали житлові будинки. Зокрема, “вилетіли” 160 вікон.