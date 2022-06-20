Війна в Україні може тривати роки: експерт пояснив чому

Війна в Україні може тривати роки: експерт пояснив чому

Війна в Україні йде до повного знищення путінського режиму та режиму, який буде після нього.

Трансформація Росії можливо буде проходити за нашої участі.

Таку думку в інтерв’ю ТСН виказав заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

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“В оточенні Путіна можуть бути хунта, націонал-монархісти. Вони хотіли б перетворити Росію в реальну імперію, монархію з атрибутами повного контролю над державною владою і знищення будь яких ознак демократії та сучасного суспільства. Це буде загрожувати нам, Європі та НАТО”, - наголосив Михайло Самусь.

Він також додав, сославшись на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, що війна з РФ може тривати роки. І стосується це не тільки України, а всього світу, у якого були бізнес інтереси з Росією.

Нагадаємо, що на півдні України знову чутно потужні вибухи.

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