Путін все ще хоче захопити усю Україну: Данілов попередив про тривалу війну

Війна в Україні попри героїчну мужність та незламність ЗСУ, народу і волонтерів, ще далека від завершення.
Ситуація на фронті напружена й складна, а росіяни мають перевагу в артилерії та оззброєнні обладнанні. Та попри це ЗСУ утримує свої позиції і навіть контратакує.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. в інтерв’ю канадському виданню The Globe and Mail.
"Росіяни мають перевагу в артилерії та важкому обладнанні. Це не лякає наших воїнів. Ми утримуємо свої позиції. Час від часу ми контратакуємо. Але війна досі триває й ми далекі від її завершення", - сказав він.
Данілов зауважив, Путін все ще хоче захопити усю Україну.
"Я не належу до табору тих, хто переконаний у слабкості російської армії. Вони мають значні ресурси й доправили їх сюди. Вони точно не змінили своїх планів стосовно захоплення усієї країни. Вони публічно сказали про це, скинувши усі маски”, - наголосив Данілов.
Нагадаємо, Зеленський попередив про небезпеку для Харкова, Запоріжжя та Донбасу.
Раніше стало відомо, де і коли Україна представить великий план відбудови країни.
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