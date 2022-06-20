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Зірка Голлівуду Бен Стіллер приїхав до Макарова – відео

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Зірка Голлівуду Бен Стіллер приїхав до Макарова – відео

Бен Стіллер / Фото: Associated Press

Відомий американський актор Бен Стіллер відвідав Київщину.

Зірка Голлівуду, якого 19 червня помітили у Львові, теперприїхав до деокупованого селища Макарів.

Посол доброї волі ООН привітався із журналістами, але на запитання, які в нього відчуття від побаченого, не відповів.

Відповідне відео з візитом знаменитості з'явилося в Telegram-каналі "Суспільне новини".

Нагадаємо, перед приїздом до України Бен Стіллер заїхав до польського міста Жешув. Туди він привіз гуманітарну допомогу для українців. Знаменитість зустрівся із сім'ями, чиї життя були розбиті війною та насильством окупантів.

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