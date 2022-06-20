Тіна Кароль про заборону російської музики в Україні: "Я вітаю нас"

Тіна Кароль про заборону російської музики в Україні: "Я вітаю нас"

Співачка Тіна Кароль поділилася своєю думкою щодо заборони в Україні російської музики.

Так, у телемарафоні "Єдині новини" Тіна Кароль розповіла, що вважає рішення заборонити в українському медіа та громадському просторі російську музику правильним.

"Це питання назрівало вже давно, воно необхідне, це абсолютно правильно, я вітаю нас, і музикантів, і український народ, що ми крок за кроком стаємо незалежними і в айдентиці нації, що дуже важливо – айдентика нації: хто ми, як культура, як культурна нація – дуже важливо тримати наш стрій, який цікавий лише нам", - сказала артистка.

Нафіга нам воно потрібне: Тіна Кароль підтримала заборону російської музики в Україні

Кароль впевнена, що цей закон дозволить розвиватися молоді, яка наразі має для цього єдиний майданчик – Інтернет:

"Безумовно, це дасть можливість розвивати молодь, надати молоді шанс звучати, адже вони сьогодні мають лише один такий майданчик – це інтернет. а так само ми загартовуємо нову історію України ось таким складним, болючим шляхом, але давайте вже її писати, цю новітню історію без раши. Регулювання російських пісень, російської музики притушить також отой пил, стримає перебіжчиків, які так лукаво повертаються під селфі до своєї батьківщини", - зазначила Тіна.

Нагадаємо, що 19 червня Верховна Рада заборонила російську музику в українських медіа та громадському просторі.

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