У армії Білорусі немає наступального потенціалу - експерт

Якщо Білорусь спробує перейти кордон – це буде демонстрація для того, щоб максимально утримувати українські війська на півночі.

Армія Білорусі зараз показово демонструє війська, але вона не готова до наступального потенціалу. Всі ці загрози пов'язані лише з тим, аби українські війська перегруповувалися на північ України, особливо свої позиції на інших активних напрямках.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

"Те, що видно з військової точки зору, там зібрані війська, але не видно наступальної групи військ, яка би мала там перший ешелон, другий ешелон, якісь резерви зібрані для того, щоб виконувати ті завдання, які начебто там ставляться перед цією групою військ, окупувати західну Україну, перерізати шляхи постачання. Таке враження, що дійсно поки що це більше демонстрація. Навіть, якщо будуть спроби перейти кордон, все рівно це буде демонстрація, для того, щоб максимально утримувати українські війська на півночі", - зазначив він.

Якщо коротко пройтись по фронтах, то зараз у росіян на Донбасі "фактично наступ видихнувся", тобто можна говорити, що вони зараз будуть намагатися досягти якихось локальних тактичних успіхів, але навіть оперативного рівня успіху в них вже не буде.

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"Вони це розуміють, вони там накопичили величезні резерви зараз, але через те, що українці почали дуже ефективно використовувати артилерію. За останні дні ті новини, що українські війська знищили кілька великих складів боєприпасів та інших логістичних центрів і ліній. Це означає, це угруповання, ці резерви можуть залишитись просто без постачання боєприпасів, а це означає, що це угруповання не готове до наступу і таким чином на півдні українські війська, очевидно, готуються до контрнаступальних дій. Путін це розуміє, його генерали це розуміють, тому намагаються на Харківському напрямку демонструвати, що вони готові наступати, знову створювати загрозу безпосередньо для Харкова і демонструють можливості наступу на півночі, тобто вони намагаються показати, що українським військам треба не намагатися якісь контрнаступальні дії робити", - зазначив він.

На думку Самуся, на Харківському, Мелітопольському напрямках або на Донбасі можливо провести кілька вдалих контрнаступальних дій.

"Рішення стратегічно вже прийнято, але на військовому рівні, з точки зору готовності цього угруповання (Білорусі - ред.), я ще не бачу готовності, що вони дійсно хочуть досягти якоїсь військової цілі. Якщо це просто демонстрація, то це угруповання для якихось демонстраційних дій готове", - резюмував експерт.

Нагадаємо, на Банковій розповіли, яка є імовірність масштабної участі Білорусі у війні проти України.

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