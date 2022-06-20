Олександр Положинський потрапив під обстріл на передовій: "Згоріло все, постраждала техніка"

Екслідер гурту "Тартак" Олександр Положинський, який служить в лавах ЗСУ на передовій, потрапив під ворожий обстріл.

Як розповів Олександр Положинський на сторінці у Facebook, його батальйон був обстріляний російськими окупантами.

На щастя, всі побратими Положинського та сам артист цілі та неушкоджені. Чого не скажеш про їхню техніку та автомобіль. За словами музиканта, згоріло абсолютно все і постраждала техніка:

"Згорів автомобіль з речами. В мене та ще в багатьох хлопців згоріло все, в інших - лише частина речей. Добряче постраждала також наша техніка - автомобілі та генератори. Щось знищене, щось виведене із ладу, щось тримається з останніх сил", - розповів Положинський.

Фото: facebook.com/sashko.polozhinsky

Він звернувся по допомогу до шанувальників, аби вони допомогли зібрати кошти на необхідні речі на фронті:

"Якщо хтось із волонтерів готовий чимось поділитися - пишіть, будь ласка, в приват. Навчений попереднім досвідом спробую скласти списки того, що й кому потрібно, а отримане потім розподіляти згідно складених списків. На своїх рахунках зберіг ще чимало надісланих вами раніше коштів, але їх усіх і близько не вистачить, щоби покрити зараз усі потреби - мої особисті та всього підрозділу. І, так, ми вже не на фронті, тому ви знаєте, хто перший в черзі. Ми собі потрошки, вірю, доберемо", - повідомив Положинський.

Фото: facebook.com/sashko.polozhinsky

Якщо хтось має змогу допомогти, реквізити, як ви можете це зробити, нижче:

Приват: 5168742230647491

PayPal: oleksashko@gmail.com

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