Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію

Верховна Рада ратифікувала "Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами", відому як Стамбульська конвенція.

"За" проголосували 259 народних депутатів. Проти було тільки 8 голосів.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Андрій Осадчук.

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18 червня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону №0157 про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами.

2011 року Комітет міністрів Ради Європи ухвалив Стамбульську конвенцію про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами. Туреччина стала першою країною, яка ратифікувала цей документ. Після неї Конвенцію підписали ще 33 країни.

Україна брала участь у підготовці Стамбульської конвенції проти насильства, проте Верховна Рада досі її не ратифікувала. Проти ратифікації виступають Всеукраїнська рада церков та деякі народні депутати, стверджуючи, що конвенція "нав'язує гендерну ідеологію".

Стамбульська конвенція – чи ратифікують в Україні закон про захист прав жінок та дітей

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