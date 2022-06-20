Церковний календар на 21 червня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 21 червня та кого шанує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 21 червня в церковному календарі

21 червня вшановують перенесення мощів великомученика Теодора Тирона. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 21 червня — перенесення мощів великомученика Теодора Тирона

У вівторок, 21 червня 2022 року, церква вшановує перенесення мощів великомученика Теодора Тирона.

Цього дня мощі великомученика Теодора Тирона (Стратилата) були перенесені до його рідного міста Евхаїт з Іраклії, адже це було його останнє прохання перед смертю.

Пам'ять же самого Теодора Церква шанує 21 лютого. Перед своїм останнім подвигом він заповів слузі Узварові, щоб його мощі спочивали на малій його батьківщині. Перенесли мощі за участі великої кількості християн через чотири місяці після його мученицької смерті.

Церковний календар на 21 червня: відео

Народні прикмети

Вранішні туман з росою - на добру погоду.

21 червня ранковий туман - буде сонячно.

Увечері роса рано лягла - чекайте на сонячну погоду наступного дня.

Що не можна робити 21 червня