Обов’язкові профілактичні медогляди під час війни: що варто знати

Для запобігання розповсюдженню інфекційних та небезпечних захворювань та динамічного спостереження за станом здоров’я працівників в Україні проводять обов’язкові профілактичні медичні огляди.
Про це інформує Центр громадського здоров’я.
Воєнний стан не впливає на порядок проходження обов’язкових медичних оглядів. Відтак, вони, як і в мирний час, проводяться відповідно до законів та підзаконних актів України, зокрема, Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».
Обов’язкові попередні (до прийняття на роботу) і періодичні медичні огляди повинні проходити працівники:
- підприємств харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі;
- лікувально-профілактичних, дошкільних і навчально-виховних закладів;
- водопровідних споруд, об’єктів комунально-побутового обслуговування;
- інших підприємств, установ, організацій, професійна чи інша діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення й може спричинити поширення інфекційних захворювань, виникнення харчових отруєнь;
- зайняті на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці.
Обов’язкові щорічні медичні огляди проходять також особи віком до 21 року.
Роботодавець зобов’язаний власним коштом профінансувати та організувати проведення попереднього і періодичних медичних оглядів працівників.
Відповідальність за організацію і своєчасність проходження працівниками обов’язкових медичних оглядів і допущення їх до роботи без наявності необхідного медичного висновку несуть власники підприємств, установ, організацій або уповноважені ними органи.
Працівники, які без поважних причин не пройшли у встановлений термін обов’язковий медичний огляд у повному обсязі, від роботи відсторонюються й можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності.
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