Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Обов’язкові профілактичні медогляди під час війни: що варто знати

Дата публікації
Перегляди
713
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Обов’язкові профілактичні медогляди під час війни: що варто знати

Фото: pixabay.com

Для запобігання розповсюдженню інфекційних та небезпечних захворювань та динамічного спостереження за станом здоров’я працівників в Україні проводять обов’язкові профілактичні медичні огляди.

Про це інформує Центр громадського здоров’я.

Воєнний стан не впливає на порядок проходження обов’язкових медичних оглядів. Відтак, вони, як і в мирний час, проводяться відповідно до законів та підзаконних актів України, зокрема, Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

Обов’язкові попередні (до прийняття на роботу) і періодичні медичні огляди повинні проходити працівники:

  • підприємств харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі;
  • лікувально-профілактичних, дошкільних і навчально-виховних закладів;
  • водопровідних споруд, об’єктів комунально-побутового обслуговування;
  • інших підприємств, установ, організацій, професійна чи інша діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення й може спричинити поширення інфекційних захворювань, виникнення харчових отруєнь;
  • зайняті на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці.

Обов’язкові щорічні медичні огляди проходять також особи віком до 21 року.

Роботодавець зобов’язаний власним коштом профінансувати та організувати проведення попереднього і періодичних медичних оглядів працівників.

Відповідальність за організацію і своєчасність проходження працівниками обов’язкових медичних оглядів і допущення їх до роботи без наявності необхідного медичного висновку несуть власники підприємств, установ, організацій або уповноважені ними органи.

Працівники, які без поважних причин не пройшли у встановлений термін обов’язковий медичний огляд у повному обсязі, від роботи відсторонюються й можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Часто біженці їхали лише з найбільш необхідним, забуваючи купити ліки, до яких звикли. ТСН.ua розповідає все, що потрібно знати тим, кому потрібно купити ліки за кордоном.

Читайте також:

В Україні починають відбудовувати розбиті росіянами лікарні

В Україні починають відбудовувати розбиті росіянами лікарні

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація