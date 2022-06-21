Обов’язкові профілактичні медогляди під час війни: що варто знати

Обов’язкові профілактичні медогляди під час війни: що варто знати

Для запобігання розповсюдженню інфекційних та небезпечних захворювань та динамічного спостереження за станом здоров’я працівників в Україні проводять обов’язкові профілактичні медичні огляди.

Про це інформує Центр громадського здоров’я.

Воєнний стан не впливає на порядок проходження обов’язкових медичних оглядів. Відтак, вони, як і в мирний час, проводяться відповідно до законів та підзаконних актів України, зокрема, Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

Обов’язкові попередні (до прийняття на роботу) і періодичні медичні огляди повинні проходити працівники:

підприємств харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі;

лікувально-профілактичних, дошкільних і навчально-виховних закладів;

водопровідних споруд, об’єктів комунально-побутового обслуговування;

інших підприємств, установ, організацій, професійна чи інша діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення й може спричинити поширення інфекційних захворювань, виникнення харчових отруєнь;

зайняті на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці.

Обов’язкові щорічні медичні огляди проходять також особи віком до 21 року.

Роботодавець зобов’язаний власним коштом профінансувати та організувати проведення попереднього і періодичних медичних оглядів працівників.

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Відповідальність за організацію і своєчасність проходження працівниками обов’язкових медичних оглядів і допущення їх до роботи без наявності необхідного медичного висновку несуть власники підприємств, установ, організацій або уповноважені ними органи.

Працівники, які без поважних причин не пройшли у встановлений термін обов’язковий медичний огляд у повному обсязі, від роботи відсторонюються й можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

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