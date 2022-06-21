Астрологічний прогноз на 21 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: час сприятливий не для нових починань, а для підготовки до них: обмірковування деталей та визначення тактики та стратегії вдасться якнайкраще. Необхідно звернути увагу на нові ідеї – вони можуть бути плідними, можна проводити фінансові операції, але лише дрібні, незначні.

Символ дня: Книга, Згорток.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 4.

Щасливий колір дня: поєднання червоного та чорного.

Щасливі камені дня: блакитний нефрит, синя яшма, бурштин

За яку частину тіла відповідає: криж, тазостегновий пояс, хребет.

Хвороби дня: організм вимагатиме підвищеного фізичного навантаження, але з нею головне не перестаратися – інакше можна отримати травми та розтягнення, які доведеться довго лікувати.

Сни дня: сни нинішньої місячної добиможуть містити підказку щодо того, як змінити своє життя на краще – бажано до нього прислухатися.

Афоризм дня: «Вихід всіх – або майже всіх – стрибків вирішується на фінішній прямій» (Вінстон Черчілль).

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Ангел-охоронць дня: Ергіба – виконує будь-які бажання.

Магія та містика дня: можна вивчати езотеричні праці та навчатися науці магії.

Табу дня: не можна використовувати з корисливою метою чужі таємниці.

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