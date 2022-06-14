Літнє сонцестояння 21 червня: що на нас чекає в цей час

21 червня о 12:14 Сонце входить на знак зодіаку Рак і настає Літнє сонцестояння – кардинальна точка року, для багатьох із нас – містичний день.

Знаком Рак, відповідно, також і Сонцем у цьому знаку керує Місяць. Нічне світило цього дня ввечері у фазі спадання, в Овні. З'єднання Місяця з Юпітером 21 червня у загальних показниках формує передумови оптимістичного прогнозу до наступної кардинальної точки року (до осіннього рівнодення 23 вересня 2022 року). У день Літнього сонцестояння є оптимістичні, яскраві енергії, які сприяють натхненню, творчій реалізації, новим перспективам, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Літнє сонцестояння 2022 року відкриває можливості за кордоном, допоможе знайти своє місце в іншій країні. Для всіх формуються сприятливі обставини, щоби створити міцну базу. Проте, емоційна прив'язаність до дому, батьків, а також незрозумілий страх, невпевненість, перешкоджають тривалим поїздкам, тим самим людина сама зі своєї вини втрачає щасливі шанси.

Завжди після настання однієї з кардинальних дат року (літнього та зимового сонцестояння або весняного та осіннього рівнодення), настають зміни. Часто те, що було актуальним за деякий час до сонцестояння або рівнодення, після перетину Сонцем кардинальної точки більше не має значення.

Літнє сонцестояння – день сили, багатьох змусить зробити вибір чи ухваити важливе рішення. В основному порушуються теми, пов'язані з домом, сім'єю, місцем проживання. Адже знак Рак відповідає саме за все, що пов'язане з Батьківщиною, емоційно-чуттєвими стосунками, родинними зв'язками. Сонце буде переміщуватися цим знаком до 23 липня, а це означає, що в цей період свідомість людей спрямована саме на вирішення подібних питань.

За знаком Рак переміщається негативна кармічна точка – Чорний Місяць (15.04.22 – 09.01.23), який у цьому знаку зодіаку посилює конфлікти з рідними, сімейні проблеми, заважає «пустити коріння», адаптуватися до нових умов проживання. Поки Чорний Місяць рухається цим знаком, він негативно впливатиме на взаємини як усередині сімей, так і на відносини між країнами. Тому саме літнє сонцестояння 2022 року вимагає високого рівня відповідальності від людей.

Вдаваний патріотизм також розростається, як і прагнення людей урвати більше, ніж їм належить, чи то побутове питання, чи межі земельної ділянки на дачі або території інших країн. Проте розплата за такі вчинки обов'язково прийде! Той, хто виявляє агресію, обов'язково отримає кармічний шлейф обтяжливих обставин. До того ж це стосується всіх тих, хто бере участь навіть побічно у загарбницьких війнах. Зворотка буде отримана на всіх рівнях, з потрійною силою, і неважливо, чи це напад однієї країни на іншу або вторгнення у двір, на територію саду або городу сусіда, до будинку і сім'ї з метою її зруйнувати.

Якщо окрема людина, група людей, населення країни мовчить або схвалює військові дії, знищення майна людей, не перешкоджає влізанню в чуже сімейне життя, значить він чи вони – співучасники – та отримають сповна. Тому кожному потрібно замислитися над тим, як зберегти свою сім'ю, Батьківщину, історичні цінності країни, національні інтереси та перешкодити руйнівним діям щодо інших держав або окремо взятих людей та їх майна.

Літнє сонцестояння 2022 року порушує дуже серйозні питання, формує якийсь генетичний код, нові фактори, що впливають на міжнародні відносини. Посилюється прагнення справедливості, а також підсвідоме почуття власної гідності та значущості. Гордість за свою Батьківщину, рідну мову, розуміння неповторності багатства традицій з'являється у багатьох людей. Але також з'являється все більше людей, які готові відмовитися від свого громадянства, щоб отримати паспорт іншої країни. Створюється нова політична ідеологія, концепція національної безпеки та розвитку сучасного світу.

У момент перетину силової точки року – інгресії Сонця на знак Рака, особисті планети – Меркурій, Венера та Марс перебувають у знаках свого управління, що є позитивним фактором. Літнє Сонцестояння 2022 року в інтересах простих людей, звичайних громадян своєї країни! Почнуть впроваджуватись різні методики та програми соціального забезпечення, уряд змушений буде приділяти більше уваги населенню, фінансувати свою армію з метою забезпечення захисту держави.

2022 року літнє сонцестояння відбувається на тлі транзиту Східного Вузла Тельцем, тут же перебувають Венера і Уран – Всесвіт допоможе всім, хто готовий працювати, проявляти свій творчий потенціал і чесно заробляти. Не варто розраховувати тільки на допомогу волонтерів, субсидії, соціальну допомогу – можливо, поруч є люди, яким все це потрібніше. Чим відповідальніша людина, чим більше готова зробити самостійно, тим більше ресурсів для майбутнього вона отримає – це можуть бути корисні зв'язки, гроші, матеріали, нові колективні проєкти. Будь-які ініціативи, дії вітаються, поки Марс рухається Овном (до 5 липня 2022). Венера і Меркурій також сильні, що допомагає ухваити правильні рішення, розібратися з бентежливими питаннями і вибрати нарешті «їжу для розуму або для шлунка».

Найближчого місяця після Літнього Сонцестояння емоції просто б'ють ключем, але щоб уникнути неприємностей, отримати саме корисний результат, дуже важливо виявляти свої бажання обережно, мислити чітко та завжди аналізувати ситуацію.

Чудовий період для того, щоб звільнитися від кармічних боргів, налагодити стосунки з родичами, очистити життєвий шлях для себе та своїх дітей, позбавитися труднощів своєї чуттєвої сфери. Співчуття і великодушність, бажання робити добро, благодійність разом із політичною активністю – ось основний вектор дії.

Перший схід Сонця після перетину межі знаків Близнята – Рак також має потужний потенціал. Загадуйте бажання, проводьте духовні практики, наповнюйте своє життя позитивом, уникайте контактів із неприємними вам людьми. Адже в день літнього сонцестояння відбувається розквіт усіх сил природи, і ритуали 21 та 22 червня 2022 року, будуть дуже ефективними. Відповідний час для відновлення зруйнованих родових зв'язків, налагодження взаємин із дітьми та батьками.

Місяць є управителем літнього сонцестояння, 21 та 22 червня перебуває в Овні, з'єднується з Юпітером та Марсом, тим самим посилюючи потенціал цих двох планет. З одного боку, планетарні впливи можуть надихнути багато держав захищати свої території, а також повертати те, що було забрано під час збройних конфліктів між різними країнами. Але, з іншого боку, саме агресор слабшає, а контрольована ним територія або те, що належить за правом іншій державі, або ж на рівні звичайних людей — іншій людині, чужій сім'ї, повертається до рідної гавані. Вирішення серйозних завдань, відповіді на глобальні питання, а також угоди на державному рівні будуть досягнуті до 22 грудня 2022, тобто до зимового сонцестояння.

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