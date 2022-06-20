Військовий експерт розповів про білоруські угруповання біля кордону і чи несуть вони небезпеку

Військовий експерт розповів про білоруські угруповання біля кордону і чи несуть вони небезпеку

Білоруське угруповання розтягнуте від Київської області аж до західного кордону України.

Втім, це угруповання не має навіть повноцінного першого ешелону. Другого тим більше.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

"Демонстрація така, мовляв, вам треба всі Збройні сили розвернути, забрати їх з півдня і Донбасу і потягнути на північ", - каже військовий експерт.

Самусь наголошує, що наразі з білоруським угруповання "справляться Збройні сили, які є у тому регіоні".

"Якщо росіяни перетягнуь туди ті сили, які були на півночі, що вони перед 24 лютого зібрали, і провели цю свою "операцію" провальну, то тоді буде дійсно небезпека великої операції Білорусі та Росії з північного напрямку", - зауважує експерт.

За його словами, для реальної військової операції треба росіянам досягнути стратегічного успіху на Донбасі: "Якщо вони хотіли зробити перемогу у цій великій битві на Донбасі. Вийти на якісь рубежі аж на Дніпро. Навіть взяття Слов'янська на цей період вже буде стратегічним. Але я впевнений, що цього не станеться (захоплення Слов'янська на Донеччині - Ред.)".

За словами Самуся, наступ армії РФ "видихнувся". "Вони будуть намагатися щось зробити у тактичному плані, якісь локальні рухи. Але вже навіть на Слов'янському напрямку немає у них шансів", - каже Михайло Самусь.

Нагадаємо, Самусь повідомляв, що армія Білорусі зараз показує демонстраційні війська, але вона не готова до наступального потенціалу. Всі ці загрози пов'язані лише з тим, аби українські війська перегруповувалися на північ України, особливи свої позиції на інших активних напрямках.

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