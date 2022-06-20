Військовий експерт Жданов розповів, чи можливий наступ на Харків

Наразі очікувати наступу армії Російської Федерації на Харків не варто.

Попри те, що днями з'явилася інформація про можливу активізацію військ країни-агресорки на Харківському напрямку, військовий експерт Олег Жданов каже, що цього не станеться.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону 20 червня.

"Все, на що російські сили спромоглися на сьогоднішній день, - те, що вони трохи зібрали резерву і зуміли трохи відсунути нас (ЗСУ - Ред.) від державного кордону. Далі наступ російських військ було зупинено. Наразі там йдуть позиційні бої. Всі оборонні рубежі українські вйськові тримають. На жаль, тепер артилерія може діставати до околиць міста. Але подальше просування навряд чи слід очікувати. Більш резервів у російської армії немає", - наголосив експерт.

За його словами, Харківський напрямок у росіян - це маневр для відвертання уваги. Таким чмном зарагбники хочуть змусити ЗСУ "відтягнути частину сил зі східного Луганського напрямку".

Як повідомлялося, минулої доби росіяни обстріляли понад 70 українських населенних пунктів. Окупанти продовжують проводити штурмові дії на кілької напрямках. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 20 червня.

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