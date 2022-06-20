Китай збільшив імпорт російської нафти до рекордного рівня

Росія вийшла на перше місце з постачання сировини до Китаю, випередивши Саудівську Аравію.

Імпорт Китаєм сирої нафти з Росії зріс на 55%, порівняно з попереднім роком, до рекордного рівня у травні, витіснивши Саудівську Аравію, як головного постачальника.

Про це пише Reuters із посиланням на дані Головного митного управління Китаю.

За даними видання, за підсумками травня імпорт російської нафти, включаючи постачання трубопроводом Східний Сибір - Тихий океан і морські перевезення з європейських та далекосхідних портів Росії, становив майже 8,42 млн тонн.

Цей показник еквівалентний приблизно 1,98 млн барелів на добу та на 25% більше, ніж 1,59 млн барелів на добу у квітні.

Другим за величиною постачальником залишається Саудівська Аравія: обсяги у травні зросли на 9% у порівнянні з минулим роком і склали 7,82 млн тонн, або 1,84 млн барелів на добу. Це менше з квітневих 2,17 млн барелів на добу.

"Ці дані показують, що Москва може знайти знайти покупців на свою нафту, незважаючи на західні санкції, хоча їй доводиться знижувати ціни", - пише видання.

Митні дані також показують, що минулого місяця Китай імпортував 260 тис. тонн іранської сирої нафти.

Незважаючи на санкції США проти Ірану, Китай продовжує купувати іранську нафту, яку зазвичай видають за поставки з інших країн.

Нагадаємо, після відмови Токаєва визнавати "Л/ДНР" Росія припинила відвантаження казахстанської нафти.

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