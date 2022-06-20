Чому читати під час війни корисно: 6 простих аргументів

Зараз не всі можуть і хочуть повернутися до звичної рутини, зокрема до читання. Але є й ті, для кого книжки стають розрадою та допомогою у складні часи.

Телеграм-канал "Психологічная підтримка" розповідає, чому продовжувати читати під час війни корисно і варто це робити, якщо ви полюбляли читати і раніше. Звісно, ви не повинні змушувати себе читати. Але якщо вас зупиняє лиш те, що це зараз не на часі — наступні аргументи можуть переконати вас у зворотному.

Читання відволікає

Воно допомагає абстрагуватися від жахливої реальності й постійного читання новин та бодай на деякий час забути про війну. Можна взяти за звичку читати під час повітряної тривоги. Це допоможе згаяти час та відволіктись від місця й ситуації, в яких знаходитеся. Коли довго читаєш, настає момент, коли існує лише книжка і ти. Такі моменти дуже корисні, аби перемкнутись.

Читання стимулює пізнання

Деякі книжки — з історії, філософії, культури та політики — допомагають краще відрефлексувати те, що відбувається в Україні зараз. Книжки допомагають поглибити знання про становлення нашої нації, зрозуміти, які були передумови й причини кривавої війни, а часом навіть і заспокоїтися. Читання робить нас обізнаними, допомагає аналізувати, що в майбутньому допоможе відстояти свою точку зору в будь-якій історичній суперечці.

Читання зберігає психічне здоров’я

Час за книжкою допомагає знизити тривожність, сфокусуватися на моменті тут і зараз та навіть краще спати.Читання знижує стрес. Читаючи, немов ставиш на паузу всі турботи, починаєш більш методично дихати й ніби повертаєшся до звичного життя. Читання поновлює емоційний ресурс, допомагає мозку впоратися з невідомістю.

Читання додає сил і витримки

Особливо це стосується книжок, які описують події, схожі на ті, що переживають зараз українці. Досвід тих, хто жив під час Другої світової, дає розуміння, що все закінчиться і ми зможемо все переосмислити й передати цей досвід далі. Читаючи книжки, де є війна, приходить усвідомлення, що люди вже проходили через подібне, відчуваєш подвійну емпатію до персонажа й асоціюєш себе з ним.

Читання нагадує, що життя триває

Психологи радять за можливості повертатися до звичних ритуалів. І читання - одна з таких активностей, яка доступна зараз всім. Це те заняття, що допомагає відчувати себе як у мирний час — коли можна було просто сісти й спокійно почитати книгу. Це ритуал, який допомагає знаходити часточку нормальності у своєму житті й нагадує, що життя продовжується навіть у війні.

Читання прокачує

Книжки — чи не найпростіший спосіб навчатися нового навіть у бомбосховищі. А після війни отримані знання обов’язково знадобляться. Читаючи ви здобуваєте нові знання і можете бути корисним для оточення. Фахова література завжди дає мотивацію для розвитку та поштовх рухатися в майбутнє.

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