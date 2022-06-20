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Під ранок Чернігівську область знову обстріляли з території РФ

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Під ранок Чернігівську область знову обстріляли з території РФ

Фото: Чернігівська ОДА/Facebook

Зранку з території Росії двічі обстріляли Сумщину та один раз Чернігівщину.

Сьогодні зранку, 20 червня, прикордонники зафіксували обстріли Чернігівської області

Про це повідомляє ДПСУ. 

Повідомляється, що 15 вибухів російських артилерійських снарядів зафіксовано на околиці одного з прикордонних сіл Новгород-Сіверського району Чернігівської області. 

За попередньою інформацією, жертв та руйнувань внаслідок цих обстрілів немає. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, вранці 20 червня росіяни зі своєї території обстріляли Середино-Будську громаду Сумської області.

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