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Зафіксовано 30 прильотів: російські війська знову атакували Сумщину

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Зафіксовано 30 прильотів: російські війська знову атакували Сумщину

Наслідки атаки РФ на Сумщину 19 червня

Російська окупаційна армія обстріляли Сумську область.

Вранці 20 червня росіяни зі своєї території обстріляли Середино-Будську громаду. Окупанти вели артилерійський вогонь.

Про це розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький на своїй сторінці у Telegram.

За попередньою інформацією, жертв внаслідок атаки росіян немає. Інформація про руйнування наразі уточнюється.

"Сумщина. Ситуація станом на 9:00 20 червня 2022 року. Сьогодні близько пів на шосту ранку росіяни зі своєї території обстріляли Середино-Будську громаду. Артилерійський вогонь, 30 приходів. Жертв та руйнувань немає", - сказано в повідомленні голови ОВА.

Нагадаємо, в Одеській області ППО збила дві ворожі крилаті ракети.

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