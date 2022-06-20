Президентка Єврокомісії переконана, що Україна отримає статус кандидата

Вона такоє підкреслила, що після отримання статусу саме від країн-кандидатів буде залежати швидкість їхнього просування до членства.

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн переконана, що лідери країн ЄС на саміті цього тижня погодяться надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Про це вона сказала в інтерв’ю німецькому суспільному телебаченню, пише польське PAP.

"Я глибоко переконана, що ми отримаємо позитивне рішення і підтримка буде. Курс вже визначено", - заявила вона.

Президентка Єврокомісії також нагадала приклад Словаччини, яка отримала перспективу 1999 року і змогла приєднатися 2004-го, і Туреччини, яка нині далі від потенційного членства, ніж була на той момент.

Нагадаємо, віцепрем’єрка назвала країни, які становили потенційну загрозу процесу вступу України до ЄС.

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