​​"ЄС не подарував Україні цей статус": Шмигаль про кандидатство в ЄС

Прем'єр наголосив, що Україна відповідає значній кількості критеріїв, які висуваються до кандидатів в ЄС.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна вже відповідає значній кількості критеріїв, які висуваються до країн-кандидатів на вступ до Європейського Союзу. Він нагадав, що цього тижня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

Про це очільник уряду написав у Facebook.

​​"Важливо розуміти, що ЄС не подарував Україні цей статус. За останні роки ми провели величезну роботу з реформування нашої країни. І хоча попереду ще довгий шлях, наші європейські партнери об’єктивно оцінили всі досягнення. Єврокомісія також відзначила, що Уряд України під час війни продемонстрував ​​"дивовижний рівень інституційної сили, цілеспрямованість і спроможність функціонувати", - зазначив він.

Шмигаль підкреслив, що Україна не просто потенційно колись може приєднатися до Євросоюзу, а що процес запущено, і вона відповідає вже значній кількості критеріїв, які висуваються до кандидатів.

"Україна стане повноправним членом програм та ініціатив ЄС, відкритих як для країн ЄС, так і країн зі статусом кандидата на членство. Україна, як країна-кандидат, матиме ширші можливості для того, щоб її голос був почутий під час формування політик ЄС", - зауважив він.

Прем'єр-міністр також зазначив, що отримавши статус-кандидата та розпочавши рух до членства, Україна ставатиме більш привабливою для інвесторів.

Україні також буде доступна фінансова допомога для країн, які готуються до вступу в ЄС (Інструмент передвступної допомоги, IPA). Така допомога може надаватися через гранти, інвестиції або як технічна допомога.

Нагадаємо, 17 червня Єврокомісія офіційно запропонувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС. Проте остаточне рішення Європейської Ради щодо надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС очікується 23-24 червня.

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