Смертельна ДТП у Сумській області: загинув велосипедист

У Лебедині сталася смертельна ДТП: зіткнулися легковик з велосипедистом. Останній помер на місці.

На місці трагедії працювали правоохоронці.

Про це повідомили у поліції Сумської області.

Також читайте Окупанти знову влаштували ДТП у Херсоні: є жертви

Як попередньо встановили поліцейські, зіткнення сталось між автомобілем "ВАЗ-2110" та велосипедом. В результаті аварії від отриманих травм велосипедист помер на місці.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст. 286-1 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння". Стаття передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, а також позбавлення права керувати транспортними засобами до десяти років.

Раніше стало відомо, що у Львівській області водій іномарки на смерть збив 11-річну дівчинку. Вона померла на місці.

ДТП з автобусом у Туреччині: серед потерпілих українців немає | Новини світу

Читайте також: