Смертельна ДТП у Сумській області: загинув велосипедист

У Лебедині сталася смертельна ДТП: зіткнулися легковик з велосипедистом. Останній помер на місці.
На місці трагедії працювали правоохоронці.
Про це повідомили у поліції Сумської області.
Як попередньо встановили поліцейські, зіткнення сталось між автомобілем "ВАЗ-2110" та велосипедом. В результаті аварії від отриманих травм велосипедист помер на місці.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст. 286-1 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння". Стаття передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, а також позбавлення права керувати транспортними засобами до десяти років.
Раніше стало відомо, що у Львівській області водій іномарки на смерть збив 11-річну дівчинку. Вона померла на місці.
Читайте також: