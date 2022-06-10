Окупанти знову влаштували ДТП у Херсоні: є жертви

Окупанти знову влаштували ДТП у Херсоні: є жертви

У середмісті Херсона сталася ДТП за участю російських військових. Загинув 35-річний пасажир легкового автомобіля.

Дані про інших постраждалих під час ДТП встановлюються.

Про це "Суспільному" повідомила речниця Нацполіції Херсонської області Тетяна Скуба.

"Транспортний засіб "Урал", який належить російським військовим, їхав з мікрорайону Шуменський у протилежному боці. Військовий автомобіль порушив правила дорожнього руху, тому що рухався по односторонній смузі та повернув під міст. В результаті чого сталося зіткнення з цивільним легковим автомобілем. Пасажир легкової автівки загинув на місці", - сказала Тетяна Скуба.

За фактом події внесли відомості до реєстру судових розслідувань за фактом "Порушення законів та звичаїв війни".

Як повідомлялося, п'яний російський військовий на краденому джипі спричинив смертельну ДТП у Херсоні. Двоє людей загинули, четверо - в лікарні. Аварія сталася в середмісті, поруч із зупинкою, де стояли люди.

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