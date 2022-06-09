ДТП у Сумській області: трагічно загинув водій мотоблоку

Поблизу села Великі Будки сталася дорожньо-транспортна пригода. На місце виклику виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Між автомобілем “УАЗ”, яким керував 46-річний водій, та мотоблоком, за кермом якого перебував 50-річний чоловік, сталося зіткнення.

Про це повідомили у поліції Сумської області.

Водій мотоблоку від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці.

Наразі за цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Правоохоронці проводять необхідні першочергові слідчі дії та встановлюють свідків автопригоди. Слідчі дії тривають.

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