Санкційний план дій проти Росії виконаний на 45% - Єрмак

Санкційний план дій проти Росії виконаний на 45% - Єрмак

Санкційний план дій групи Макфола-Єрмака проти Росії вже виконано на 45%.

Про це повідомив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він також перерахував, які обмеження проти країни-агресорки вже введені в дію:

ЄС схвалив шостий пакет санкцій. Заборонений імпорт офшорної нафти з Росії. До кінця року споживання енергоресурсу агресора має скоротитися на 90%.

"Сбєрбанк", ще два російських і білоруський банк були відключені від SWIFT.

ЄС та Велика Британія заборонили страхування суден, які перевозять нафту.

Запроваджені індивідуальні санкції, які торкнулися оточення Путіна, включно з Аліною Кабаєвою.

Союзниками були введені обмеження щодо яхт та літаків Путіна.

Заборонено постачати до РФ багато високотехнологічних товарів та обладнання для виробництва.

"Всі ці кроки пропонувались планом групи Макфола-Єрмака і мають статус виконаних, що доводить прогрес до 45%. Не зупиняємось на досягнутому - попереду багато роботи", - наголосив Єрмак.

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Нагадаємо, Євросоюз 3 червня затвердив шостий пакет санкцій проти Росії, яким заборонив закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з РФ до своїх країн-членів. Зауважимо, що ці обмеження не стосуються продуктів, по постачаються трубопроводом, чого вимагала Угорщина.

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