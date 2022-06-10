Санкційний план дій проти Росії виконаний на 45% - Єрмак

Санкційний план дій групи Макфола-Єрмака проти Росії вже виконано на 45%.
Про це повідомив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Він також перерахував, які обмеження проти країни-агресорки вже введені в дію:
- ЄС схвалив шостий пакет санкцій. Заборонений імпорт офшорної нафти з Росії. До кінця року споживання енергоресурсу агресора має скоротитися на 90%.
- "Сбєрбанк", ще два російських і білоруський банк були відключені від SWIFT.
- ЄС та Велика Британія заборонили страхування суден, які перевозять нафту.
- Запроваджені індивідуальні санкції, які торкнулися оточення Путіна, включно з Аліною Кабаєвою.
- Союзниками були введені обмеження щодо яхт та літаків Путіна.
- Заборонено постачати до РФ багато високотехнологічних товарів та обладнання для виробництва.
"Всі ці кроки пропонувались планом групи Макфола-Єрмака і мають статус виконаних, що доводить прогрес до 45%. Не зупиняємось на досягнутому - попереду багато роботи", - наголосив Єрмак.
Нагадаємо, Євросоюз 3 червня затвердив шостий пакет санкцій проти Росії, яким заборонив закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з РФ до своїх країн-членів. Зауважимо, що ці обмеження не стосуються продуктів, по постачаються трубопроводом, чого вимагала Угорщина.
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