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Санкційний план дій проти Росії виконаний на 45% - Єрмак

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Санкційний план дій проти Росії виконаний на 45% - Єрмак

Фото: ТСН.ua

Санкційний план дій групи Макфола-Єрмака проти Росії вже виконано на 45%.

Про це повідомив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він також перерахував, які обмеження проти країни-агресорки вже введені в дію:

  • ЄС схвалив шостий пакет санкцій. Заборонений імпорт офшорної нафти з Росії. До кінця року споживання енергоресурсу агресора має скоротитися на 90%.
  • "Сбєрбанк", ще два російських і білоруський банк були відключені від SWIFT. 
  • ЄС та Велика Британія заборонили страхування суден, які перевозять нафту. 
  • Запроваджені індивідуальні санкції, які торкнулися оточення Путіна, включно з Аліною Кабаєвою. 
  • Союзниками були введені обмеження щодо яхт та літаків Путіна.
  • Заборонено постачати до РФ багато високотехнологічних товарів та обладнання для виробництва.

"Всі ці кроки пропонувались планом групи Макфола-Єрмака і мають статус виконаних, що доводить прогрес до 45%. Не зупиняємось на досягнутому - попереду багато роботи", - наголосив Єрмак.

Нагадаємо, Євросоюз 3 червня затвердив шостий пакет санкцій проти Росії, яким заборонив закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з РФ до своїх країн-членів. Зауважимо, що ці обмеження не стосуються продуктів, по постачаються трубопроводом, чого вимагала Угорщина.

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