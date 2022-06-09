Зеленський запровадив санкції проти Путіна та Пєскова

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію запровадження санкцій проти російського диктатора Володимира Путіна.

У санкційний список також потрапили: прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, прем'єр-міністр Михайло Мішустін, міністр оборони Сергій Шойгу, перший заступник голови уряду Андрій Білоусов та заступник голови уряду Тетяна Голікова та інші.

Про це йдеться на офіційному сайті президента України.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 червня 2022 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів", - йдеться в указі.

Санкції проти росіян, причетних до війни в Україні передбачають: блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобовʼязань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; заборона передання технологій, прав на обʼєкти права інтелектуальної власності; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон вʼїзду на територію України; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок.

Нагадаємо, у Литві відреагували на плани Росії "скасувати незалежність" країни.

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