Олена Мозгова замилувала фото підрослої доньки від Аксельрода

Українська продюсерка Олена Мозгова показала підрослу доньку Соломію.

На сторінці в Instagram вона опублікувала декілька світлин, де семирічна донька від чоловіка та співака Девіда Аксельрода вдумливо позує у сукенці посеред кімнати.

Донька Олени Мозгової та Девіда Аксельрода / Фото: instagram.com/mozgova0902

Також знаменитість поділилася діалогом з донькою: "-Солі, можна тебе сфотографувати? -Мамуль, ну якщо дуже потрібно то ок, але швиденько, бо я запізнююсь!". Дозвіл на декілька фотографій отримала", – розповіла вона.

У коментарях шанувальники оцінили знімок Соломії, зазначивши, що дівчинка росте дуже вродливою.

"Красуня", "Гарнюня", "Сонечко", – писали вони.

Нагадаємо, дівчина лідера Kalush Orchestra Псюка розповіла про їхнє знайомство. Олександра Білобров вперше дала інтерв'ю.

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