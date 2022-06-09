Олена Мозгова замилувала фото підрослої доньки від Аксельрода

Українська продюсерка Олена Мозгова показала підрослу доньку Соломію.
На сторінці в Instagram вона опублікувала декілька світлин, де семирічна донька від чоловіка та співака Девіда Аксельрода вдумливо позує у сукенці посеред кімнати.
Також знаменитість поділилася діалогом з донькою: "-Солі, можна тебе сфотографувати? -Мамуль, ну якщо дуже потрібно то ок, але швиденько, бо я запізнююсь!". Дозвіл на декілька фотографій отримала", – розповіла вона.
У коментарях шанувальники оцінили знімок Соломії, зазначивши, що дівчинка росте дуже вродливою.
"Красуня", "Гарнюня", "Сонечко", – писали вони.
Нагадаємо, дівчина лідера Kalush Orchestra Псюка розповіла про їхнє знайомство. Олександра Білобров вперше дала інтерв'ю.
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