"Це прояв відчаю": в Литві відреагували на плани Росії "скасувати незалежність" країни

"Це прояв відчаю": в Литві відреагували на плани Росії "скасувати незалежність" країни

У Литві відреагували на заяву Держдуми про "скасування незалежності" країни.

Міністр закордонних справ Литви їни Габріелюс Ландсбергіс заявив, що ініціатива країни-агресора свідчить лише про те, що Литві необхідно оборонятися. Водночас депутат від консерваторів Радвіле Моркунайте-Мікуленене переконаний, що відповідні заяви РФ це лише їхня уява і нічого більше.

Про це повідомляє видання Delfi.

"Я думаю, це прояв відчаю. Мабуть, ситуація настільки напружена, у деяких політиків нерви такі напружені, що вони роблять такі надзвичайні заяви, і це не вперше. Може, вони думають, що когось налякають?" – зазначив Радвіле Моркунайте-Мікуленене.

За його словами, "росіяни можуть заявити, що Місяць належить Росії", однак це всього лиш їхнє уявлення. Депутат переконаний, що у цьому рішенні немає жодного сенсу.

Своєю чергою, очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що "лише країна, якою керують звірі, могла розпочати таку війну в Україні, яку почала Росія".

"Я не дивуюсь, що і в політиці діють не за людськими законами. Реагувати ми повинні відповідно. Бути готовими до захисту – і самі, і з партнерами, за допомогою політичних, дипломатичних та інших засобів", – сказав Ландсбергіс.

Водночас, в офісі президента Литви відмовилися коментувати цей "абсурд".

Нагадаємо, 8 червня стало відомо, що до Держдуми РФ внесли законопроєкт про скасування постанови Державної Ради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки".

Після цього радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що такий намір Держдуми – це черговий доказ, що апетити РФ не обмежуються Україною.

Росія може скасувати визнання незалежної Литви

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