Самопроголошений "суд" у "ДНР" засудив трьох іноземців, що воювали на боці України, до страти

Самопроголошений "суд" у "ДНР" засудив трьох іноземців, що воювали на боці України, до страти

Так званий верховний "суд" самопроголошеної "Донецької народної республіки" виніс вирок трьом іноземцям, які воювали на боці України.

Самопроголошений "суд" засудив Ейдена Асліна і Шона Піннера з Великої Британії та Саадуна Брагіма з Марокко до страти.

Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на "вирок" фейкового суду.

Як йдеться у судовому "вироку", добровольців визнали винними начебто "в найманстві та вчиненні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення конституційного устрою ДНР". Підсудні мають місяць на подачу апеляції.

"Під час ухвалення вироку суд керувався не лише прописаними нормами та правилами, а й головним, непорушним принципом — справедливості. Саме він дозволив прийняти це складне та важке рішення щодо застосування до засуджених виняткового заходу покарання у вигляді смертної кари", — заявив головуючий на "суді".

Нагадаємо, як стало відомо з перехопленої розмови СБУ, Росія обманом заманює найманців на війну в Україні. Українські захисник захопили у полон трьох росіян з республіки Марій Ел, Татарстану та Москви. Вони розповіли, що їм обіцяли роботу охоронцями і техніками на нафтових вишках. Натомість військові привезли їх у Луганську область.

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