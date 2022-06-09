ЗСУ на деяких ділянках фронту йдуть у наступ - Генштаб

ЗСУ на деяких ділянках фронту йдуть у наступ - Генштаб

Збройні сили України на деяких ділянках фронту проводять наступальні дії, щоб звільнити регіони від окупації.

Водночас на на Східному напрямку тривають тяжкі бої, де українські захисники та захисниці знищують противника шляхом позиційної або маневреної оборони.

Про це в "Медіацентрі Україна – Укрінформ" повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

"Одночасно з веденням бойових дій по всіх лінії фронту, на визначених ділянках українські армійці проводять наступальні дії, щоб покращити оперативне положення та звільнити територію від окупантів", - сказав Громов.

Він зазначив, що на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак ворога. Було знищено три танки, дві бойові броньовані машини та чотири одиниці автомобільної техніки противника та збито шість безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Нагадаємо, Міноборони Великої Британії опублікувало 9 червня оновлену мапу бойових дій в Україні, яка свідчить про суттєві зміни на деяких ділянках фронту.

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