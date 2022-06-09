Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Військові експерти попереджають про зростання загрози ракетних ударів із Чорного моря

Дата публікації
Перегляди
385
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Військові експерти попереджають про зростання загрози ракетних ударів із Чорного моря

Фото: Associated Press

В Чорному морі зараз зосереджена велика кількість військових кораблів, які готові наносити удари ракетами, які дістали із НЗ.

Минулого тижня до окупоного Криму звезли із всієї Росії нову партію крилатих ракети «Калібр», які зібрали майже із усіх регіонів та флотів, зазначив військовий експерт Олександр Коваленко в ефірі «Єдиного марафону» у слоті ТСН.

«Запас вони поповнили, він в них є, тому загроза дуже висока саме ракетних ударів», - запевнив він.

Щодо того, що такі рекет можуть закінчитись у ворога, експерт каже, сподіватись марно. Він переконує, що вони і справді в дефіцити, але це не означає, що їх не стане. «Чому вони ніколи не закінчаться? Бо в будь-якій військовій доктрині, є таке розуміння, як «НЗ» - недоторканий запас. Його зберігають на якісь критичні моменти. Якщо говорити про крилаті ракети «Калібр», їх звозять із усієї країни і використовують вже не так часто, як, наприклад, у лютому-березня», - твердить Коваленко.

До того ж, він зазначає, що ці ракети сучасніші за наше ППО, тому їхнє збиття має незначні шанси.

Читайте також:

На Волині всі чоловіки однієї родини пішли на фронт, хоча жінки вмовляли залишитись хоча б одного

В Україні цього року не буде хорошої і дешевої черешні - експерти

"Маріупольські націоналістки" пройшли фільтрацію росіян, але змогли вивести український прапор із місцевої школи

Наступна публікація