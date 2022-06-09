Військові експерти попереджають про зростання загрози ракетних ударів із Чорного моря

В Чорному морі зараз зосереджена велика кількість військових кораблів, які готові наносити удари ракетами, які дістали із НЗ.

Минулого тижня до окупоного Криму звезли із всієї Росії нову партію крилатих ракети «Калібр», які зібрали майже із усіх регіонів та флотів, зазначив військовий експерт Олександр Коваленко в ефірі «Єдиного марафону» у слоті ТСН.

«Запас вони поповнили, він в них є, тому загроза дуже висока саме ракетних ударів», - запевнив він.

Щодо того, що такі рекет можуть закінчитись у ворога, експерт каже, сподіватись марно. Він переконує, що вони і справді в дефіцити, але це не означає, що їх не стане. «Чому вони ніколи не закінчаться? Бо в будь-якій військовій доктрині, є таке розуміння, як «НЗ» - недоторканий запас. Його зберігають на якісь критичні моменти. Якщо говорити про крилаті ракети «Калібр», їх звозять із усієї країни і використовують вже не так часто, як, наприклад, у лютому-березня», - твердить Коваленко.

До того ж, він зазначає, що ці ракети сучасніші за наше ППО, тому їхнє збиття має незначні шанси.

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