У диктатора Путіна заявляють, мовляв, ізолювати Росію не вдасться

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков вважає, що сучасному світі неможливо ізолювати Росію.

Мовляв, зробити це не вдасться попри наміри "ворожих країни". Та й, за словами представника Кремля, ізоювати таку велику країну, як Російська Федерація, важко.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

"Ізоляція Росії неможлива, незважаючи на те, що недружні, а точніше, ворожі щодо нас країни намагаються ізолювати нас в економічному, політичному, торговому планах. Це у них не виходить і не вийде", - заявив Пєсков.

За його словами, у світі є країни, які розумніше, ніж Європа та США, ставляться до динаміки розвитку міжнародних відносин. "Світ занадто великий, щоб Європа та Америка могли ізолювати якусь країну", - висловлювався він.

Як повідомлялося, очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що для зустрічі президентів України Володимира Зеленського та РФ Володимира Путіна необхідно, щоб спочатку відновився переговорний процес. За словами Лаврова, умови Зеленського до Росії відвести війська на позиції до 24 лютого є "несерйозним підходом". Мовляв, це неможливо.

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