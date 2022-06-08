Шольц виправдався за свої телефонні дзвінки до Путіна

Шольц виправдався за свої телефонні дзвінки до Путіна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що продовжує телефонні розмови з президентом Росії Володимиром Путіним, аби нагадувати тому, що розв’язана ним війна проти України не матиме успіху.

Шольц укотре наголосив, що Росія не повинна перемогти у війні з Україною.

Про це канцлер ФРН сказав під час візиту до Литви 7 червня, пише Zeit.

Так Шольц сказав, що його телефонні розмови з очільником Кремля важливі тим, щоб Путін знову і знову чітко розумів: його стратегія нападу на Україну – зокрема анексія території – не спрацює.

Німецький канцлер знову наголосив, що РФ не повинна перемогти у війні з Україною, тож Путіну важливо говорити, що ані Україна, ані її союзники не приймуть "примусовий мир".

Раніше німецький політолог Сергій Сумленний пояснив, чому президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц продовжують телефонувати російському диктатору Володимиру Путіну.

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