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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Трамп знову зателефонує Путіну: про що говоритимуть

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом планує телефонну розмову з Володимиром Путіним, однак цього разу йтиметься не про війну в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Трамп та Путін

Трамп та Путін / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп анонсував нову телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним.

За словами Трампа, переговори мають відбутися найближчим часом. Водночас головною темою розмови цього разу буде не війна Росії проти України.

Американський президент заявив, що планує обговорити з Путіним ситуацію з чумою в Росії.

Інших деталей щодо майбутньої розмови Трамп наразі не навів.

Спалах чуми в Росії — останні новини

Нагадаємо, в Іркутській області Росії від імовірної легеневої чуми померла 28-річна працівниця протичумного інституту Дар’я Шипілова. Вона могла заразитися в експедиції або через розбиту пробірку.

Загадкова смерть молодої науковиці від імовірної легеневої чуми в Росії викликала паніку. Через жорсткий карантин і мовчання Кремля експерти побоюються, що РФ приховує витік модифікованого штаму чуми або розробку біологічної зброї.

Після смерті 28-річної співробітниці протичумного інституту та запровадження карантинних заходів у Сибіру в Мережі знову згадали моторошне пророцтво Баби Ванги.

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