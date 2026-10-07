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Трамп знову зателефонує Путіну: про що говоритимуть
Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом планує телефонну розмову з Володимиром Путіним, однак цього разу йтиметься не про війну в Україні.
Президент США Дональд Трамп анонсував нову телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним.
За словами Трампа, переговори мають відбутися найближчим часом. Водночас головною темою розмови цього разу буде не війна Росії проти України.
Американський президент заявив, що планує обговорити з Путіним ситуацію з чумою в Росії.
Інших деталей щодо майбутньої розмови Трамп наразі не навів.
Спалах чуми в Росії — останні новини
Нагадаємо, в Іркутській області Росії від імовірної легеневої чуми померла 28-річна працівниця протичумного інституту Дар’я Шипілова. Вона могла заразитися в експедиції або через розбиту пробірку.
Загадкова смерть молодої науковиці від імовірної легеневої чуми в Росії викликала паніку. Через жорсткий карантин і мовчання Кремля експерти побоюються, що РФ приховує витік модифікованого штаму чуми або розробку біологічної зброї.
Після смерті 28-річної співробітниці протичумного інституту та запровадження карантинних заходів у Сибіру в Мережі знову згадали моторошне пророцтво Баби Ванги.