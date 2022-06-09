Ніно Катамадзе приїхала до Києва, аби підтримати українців

Грузинська співачка Ніно Катамадзе активно підтримує Україну та засуджує війну, яку вороже розв'язала Росія.

Задля того, аби особисто висловити слова підтримки, Ніно приїхала потягом до Києва.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

"Продовжуємо везти до України не лише політиків та інвесторів, але й всесвітньо відомих артистів", - йдеться в повідомленні.

Ніно Катамадзе у Києві / Фото: Facebook.com/Ukrzaliznytsia

До слова, грузинська джазова співачка активно підтримує Україну та критикує дії країни-агресорки Росії. Ніно також засуджує окупацію як у рідній Грузії, так і на українській землі.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії, до України приїздило чимало світових знаменитостей, серед них – Анджеліна Джолі, яка у Львові зустрілася з переселенцями з гарячих точок, а також легендарний ірландський рок-гурт U2 на чолі з солістом Боно, які виступили у київському метро, а потім поїхали до звільнених від російських окупантів Бучі та Ірпеня.

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