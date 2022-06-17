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Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС

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Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС

Фото: Associated Press

Єврокомісія вирішила рекомендувати надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми рекомендуємо надати Україні статус кандидата, розуміючи, що країна проведе низку важливих реформ. Україна чітко продемонструвала прагнення жити за європейськими цінностями та стандартами", - написала вона у Twitter.

Голова Єврокомісії також зазначила, що в Україні вже впроваджено близько 70% європейських правил, норм і стандартів, але ще необхідно зробити важливу роботу щодо верховенства права, деолігархізації та боротьби з корупцією.

"Українці готові вмирати за європейську перспективу. Ми хочемо, щоби вони жили з нами європейською мрією", - наголосила президентка ЄК.

Варто зазначити, що тепер лідери європейських країн мають ухвалити остаточне рішення щодо надання нашій країні статусу кандидата до Європейського Союзу на саміті 23 – 24 червня

Водночас, як повідомила Урсула фон дер Ляєн разом з Україною Єврокомісія також рекомендувала надати і Молдові статус кандидата, розуміючи, що країна буде проводити реформи.

Грузія ж рекомендацію не отримала. Утім їй рекомендували надати європейську перспективу, але повернутися і оцінити, наскільки вона відповідає низці умов, перш ніж надати їй статус кандидата.

Нагадаємо, остаточне рішення Євроради щодо надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС очікується 23-24 червня. 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Київ заповнив і передав Єврокомісії дві частини опитувальника, що було необхідним кроком для надання статусу кандидата на членство у ЄС. 

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