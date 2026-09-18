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Ракети до Patriot для України: у ЄС пояснили, чому не можуть їх закупити
У Єврокомісії заявили, що зможуть розпочати фінансування закупівлі ракет-перехоплювачів для систем Patriot одразу після отримання підписаних контрактів від української сторони.
Єврокомісія наразі не отримала від української сторони підписані контракти на закупівлю ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot.
Про це заявив речник Єврокомісії Балаж Уйварі, якого цитує «Європейська правда».
За його словами, тому Єврокомісія і не може здійснити відповідні виплати з коштів кредиту на загальну суму 90 млрд євро через механізм Ukraine Support Loan:
«Patriot (ракети-перехоплювачі — ред.) були схвалені лише минулого тижня, тож те, що нам потрібно зробити, — це отримати контракти. Ми їх не маємо, наскільки мені відомо».
Речник ЄК пояснив, що щойно контракти будуть отримані, Єврокомісія «зможе їх вивчити, а потім здійснити виплати, пов’язані з тим конкретним обладнанням» з оборонної частини кредиту, яка має досягти 28,3 млрд євро 2026 року.
«Але, напевно, це станеться трохи пізніше, оскільки ми щойно затвердили пов’язані з Patriot графіки продукції», — уточнив він.
Балаж Уйварі повідомив, що зараз ЄС здійснює виплати, «які стосуються більш початкових графіків продукції, що більше зосереджуються на дронах, ракетах, і (літаках — ред.) винищувачах».
Він підсумував, що з сьогоднішньою виплатою у 3,3 млрд євро на дрони та ракети виплачені ЄС кошти 2026-го з оборонної частини кредиту сягнули 11,7 млрд євро.
Раніше у щорічній промові перед Європарламентом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала створення Європейської ради безпеки за участю України, а також пообіцяла Україні ракети Patriot і спільну з ЄС систему на базі «Фреї».
Нагадаємо, міністр оборони України Євгеній Хмара під час засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» повідомив про те, що Україна укладає контракти на постачання близько 1000 ракет для Patriot за позику ЄС, але потребує їх термінового передавання зі складів партнерів.