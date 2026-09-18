Ракеты к Patriot для Украины: в ЕС объяснили, почему не могут их закупить

Patriot / © Getty Images

Реклама

Еврокомиссия пока не получила от украинской стороны подписанные контракты на закупку ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии Балаж Уйвари, которого цитирует «Европейская правда».

Реклама

По его словам, поэтому Еврокомиссия и не может осуществить соответствующие выплаты из средств кредита на общую сумму 90 млрд евро через механизм Ukraine Support Loan:

Реклама

«Patriot (ракеты-перехватчики — ред.) были одобрены только на прошлой неделе, так что то, что нам нужно сделать, — это получить контракты. У нас их нет, насколько мне известно».

Спикер ЕК пояснил, что как только контракты будут получены, Еврокомиссия «сможет их изучить, а затем осуществить выплаты, связанные с тем конкретным оборудованием» по оборонной части кредита, которая должна достигнуть 28,3 млрд евро в 2026 году.

«Но, наверно, это произойдет чуть позже, поскольку мы только что утвердили связанные с Patriot графики продукции», — уточнил он.

Балаж Уйвари сообщил, что сейчас ЕС осуществляет выплаты, «которые касаются более начальных графиков продукции, которые больше сосредотачиваются на дронах, ракетах и (самолетах — ред.) истребителях».

Реклама

Он подытожил, что с сегодняшней выплатой в 3,3 млрд евро на дроны и ракеты выплаченные ЕС средства в 2026 году по оборонной части кредита достигли 11,7 млрд евро.

Ранее в ежегодной речи перед Европарламентом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала создание Европейского совета безопасности с участием Украины, а также пообещала Украине ракеты Patriot и общую с ЕС систему на базе «Фрея».

Напомним, министр обороны Украины Евгений Хмара во время заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» сообщил о том, что Украина заключает контракты на поставку около 1000 ракет для Patriot за ссуду ЕС, но требует их срочной передачи со складов партнеров.

Новости партнеров

Новости партнеров