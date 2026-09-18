Еще одно громкое заявление: брат принцессы Дианы утверждает, что их отец имел отношения с Елизаветой II

Королева Елизавета с графом Спенсером / © Getty Images

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В мемуарах Чарльза Спенсера «Swan Song: Diana, My Sister», которые уже приобрели статус скандальных ещё до своего выхода, оказывается, содержатся ещё одни сенсационные утверждения о прошлом британской королевской семьи.

Мемуары Чарльза Спенсера / © Getty Images

По словам Чарльза Спенсера, их с Дианой отец, Джон Спенсер, якобы имел романтические отношения с будущей королевой Елизаветой II, однако лорд Маунтбеттен убедил его отказаться от любых попыток завоевать её расположение. Отрывок из этой части истории опубликовало издание Daily Mail.

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В то время Джон служил адъютантом и имел «романтические отношения с будущей королевой Елизаветой II». По словам графа, эти отношения прекратились после вмешательства лорда Маунтбеттена.

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Спенсер утверждает, что Маунтбеттен вызвал его отца на беседу и дал понять, что любые его намерения в отношении будущей королевы не могут быть реализованы.

Королева Елизавета с графом Спенсером / © Getty Images

Точных дат этой истории автор не приводит. В то же время граф Спенсер предполагает, что Маунтбеттен таким образом мог расчищать путь для своего племянника, принца Филиппа, и что описанные события произошли ещё до начала романтических отношений принцессы Елизаветы с будущим мужем.

Чарльз Спенсер описывает свои мемуары как «простую дань уважения брата своей необыкновенной сестре». В то же время книга уже вызвала значительный резонанс из-за его откровений о разговоре с бывшим мужем Дианы — принцем Чарльзом — после её смерти. Заявление Спенсера получило такой резонанс, что Букингемский дворец, который никогда не комментирует ничего подобного, всё же сделал публичное заявление через своего представителя.

«Хотя мы, как правило, не комментируем книги, Его Величество осознает, что боль от потери близкого человека может затуманивать разум, влиять на суждения и изменять воспоминания так, что окружающие этого не замечают даже спустя много лет после потери», — заявилпредставитель Букингемского дворца.

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